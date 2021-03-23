مميزات وعيوب شيفروليه أوبترا الجديدة بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة شيفروليه عن طرح طراز جديد من أيقونتها" أوبترا" بالسوق المصرية في 2021 ، بمواصفات وقدرات مميزة.

ووفق تقرير بالصور لموقع "marchdair" ، شيفروليه أوبترا 2021 تنتمي لفئة السيارات السيدان العائلية والاقتصادية في استهلاك الوقود، ولها الكثير من المميزات والمواصفات المختلفة.





المواصفات

السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات و بـ 6 سرعات وبقوة 110 أحصنة وسعة المحرك 1500سي سي، وعزم دوران 147 نيوتن/ المتر بناقل حركة أوتوماتيكي.

ويبلغ طول السيارة 4597 مم، والعرض 1736 مم، والإرتفاع 1462 مم، وسعة الحقيبة الخلفية 405 وسعة خزان الوقود 54 لترا.



ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وجنوط السيارة 15 بوصة، ونظام فرامل مانعة للإنغلاق ABS.





المميزات

نظام أمان للأطفال بالأبواب الخلفية، وحساسات ركن خلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وجهاز إنذار لحزام الأمان.

إضاءة هالوجين وجنوط مقاس 15 بوصة، ومكيف للهواء بنظام يدوي وفتحة تهوية خلفية، كشافات ضباب أمامية وخلفية.

مقاعد الفئة الأولى من السيارة من القماش ومقاعد الفئة الثانية من الجلد.

تأتي الفئة الأولى بمخرج AUX و4 سماعات لتكبير الصوت بالإضافة إلى راديو CD و usb.

الفئة الثانية يضاف إليها كاميرا في الخلفية وشاشة 7 بوصات.





العيوب

عدم وجود عزل صوتي داخل المقصورة.

المحرك لا يتناسب مع وزن السيارة ويتضح ذلك في التسارع من السكون.

في السرعات العالية يوجد ضعف في الثبات.

الخامات الموجودة في المقصورة مصنوعة من البلاستيك الضعيف.

في بعض أنواع شيفروليه أوبترا تكون المقاعد مصنوعة من القماش.

الأسعار

الفئة الأولى بسعر 197.500 ألف جنيه و الثانية 204 آلاف جنيه و الثالثة 214.400 ألف جنيه والأخيرة 220.900 ألف جنيه.