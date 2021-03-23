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موجز ”الخليج 365” للسياحة.. غرامة في بريطانيا وبشرى من اليونان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

 مقومات وقدرات استثنائية تمكنت دبي من خلالها الانضمام لقائمة أفضل المدن على مستوى العالم في أكثر من 100 مؤشر تتعلق بالأمن والأمان في العديد من تقارير التنافسية العالمية.

 قضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، بأنه يتعين على شركات الطيران دفع تعويضات للركاب عن الرحلات الملغاة إذا ما تسببت في ذلك إضرابات.

 أعلنت بريطانيا أنها ستفرض على مواطنيها الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو/ حزيران، تشديدا للقيود الحدودية.

 قررت اليونان، السماح بدخول المسافرين الذين حصلوا على تطعيم لأراضيها بلا شروط، بهدف إنعاش السياحة.

 تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، نحو 52 رحلة دولية وداخلية، وذلك بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

 أكد قادة ورواد قطاع فعاليات الأعمال في 62 دولة ، أن دبي تقدم نموذجاً عالمياً لتعافي قطاع فعاليات الأعمال على المستوى الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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