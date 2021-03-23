اخبار السيارات

سيارات جيب 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات جيب تحت شعار عرض الخير.

السيارات المشمولة في العروض:

  • جميع سيارات جيب لدى وكالة المتحدة للسيارات.

مميزات العروض:

  • بدون تحويل راتب
  • بدون دفعة أولى
  • يشمل جميع القطاعات وللسعوديين والمقيمين
  • الحد الأدنى للراتب 5,000 ريال
  • المعدل السنوي يبدأ من 4.7%
  • الدفعة الأخيرة تصل إلى 40% ويُمكن تقسيطها على مدة تصل إلى 3 سنوات

في حين يتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك فخدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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