هيونداي وشل توقعان اتفاقية جديدة لتوسيع التعاون في حلول الطاقة النظيفة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - تقوم هيونداي وشل بمقتضى الشراكة بينهما على مشاريع تعاونية جديدة تركز على الانتقال إلى التنقل النظيف وخفض الكربون.

تخطط الشركتان لإنشاء نوع جديد من قنوات الخدمة في الخارج والبدء في التعاون بشأن توسيع أعمال إمدادات الطاقة في خدمات شحن المركبات الكهربائية EV والمركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود FCE.

تم تمديد الشراكة بين الطرفين حتى عام 2026 بعد أن أبرمت في عام 2005.

الخليج ٣٦٥ نت – وقعت شركة هيونداي موتور اتفاقية عالمية جديدة للتعاون مع شركة رويال داتش شلRoyal Dutch Shell plc مدتها خمسة أعوام لتطوير المزيد من وسائل وتقنيات التنقل النظيف، خلال حفل افتراضي، عبر الإنترنت، في مقر هيونداي موتورستوديو جويانج في كوريا الجنوبية.

وبهذه المناسبة قال أون سو كيم، رئيس قسم العمليات العالمية في شركة هيونداي موتور: “نتكاتف هذه المرة مع شركة شل، ذات الشهرة العالمية في مجال الطاقة، لتحفيز عملية التغيير الإيجابي والدفع للأمام بحلول التنقل النظيفة التي تعود بالفائدة على الجميع، وسنعمل من خلال هذه الشراكة على تعزيز قدرتنا التنافسية في صناعة السيارات، ومواصلة تحولنا كمزود رائد لحلول التنقل الذكية.”

وتم تمديد الاتفاقية بين الطرفين حتى عام 2026، وهو ليكون بمثابة الرابع بينهما بعد إعلان الشراكة بينهما في 2005، ولكن الجديد في هذه المرة هو التركيز على الطاقة النظيفة وتخفيض البصمة الكربونية، فيما يعد استجابة استباقية لتغيرات السوق.

وتتطلع هيونداي من خلال تعاونها مع شل إلى زيادة الإنتاج الصديق للبيئة، ومواصلة تحولها كمزود لحلول التنقل الذكي، كما ستوسع شل دورها في تزويد هيونداي بحلول تنقل صديقة للبيئة.

وحول الاتفاقية قال كارلوس مورير، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية العالمية في شركة شل: “إن تسريع اتجاه قطاع التنقل إلى صفر انبعاثات مضرة بالبيئة Net zero يتطلب التعاون بين رواد الصناعة المستعدين للعمل الآن والقيام بالمواءمات اللازمة لتحقيق مستقبل طاقة أنظف، ونعتقد أنه يمكننا تحسين تجارب خدمة عملاء هيونداي من خلال الاستفادة من خبرتنا في شحن المركبات الكهربائية، ومن خلال رؤينا التي تم تكوينها من التفاعلات اليومية مع سائقي السيارات في 46 ألف موقع بيع بالتجزئة على مستوى العالم.”

وبمقتضى الشراكة، تخطط الشركتان، لعمل مشاريع تعكس هذا الاتجاه الجديد، كإنشاء نوع جديد من قنوات الخدمة في الخارج والبدء في التعاون بشأن توسيع أعمال إمدادات الطاقة في خدمات شحن المركبات الكهربائية EV والمركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود FCEV.

وتقوم العلاقة الوطيدة بين هيونداي وشل على الالتزام المتبادل بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق انتقال الطاقة. كما تُعنى اتفاقية التعاون العالمي بين الطرفين بتوصيات شركة هيونداي بشأن زيوت شل الواردة لها عبر شبكتها العالمية لخدمات ما بعد البيع. حيث تدير الشركتان برامج بحث وتطوير مشتركة، تشمل زيوت التعبئة الأولى لتلبية متطلبات محرك هيونداي، والتي يمكن أن تمتد للتعاون في تطوير E-Fluids للمركبات الكهربائية.

كما تواصل شركة شل، المورد الأول لزيوت التشحيم على مستوى العالم لأربعة عشر عامًا متتاليًا، التعاون مع هيونداي موتورسبورت في مسابقة بطولة العالم للراليات (WRC) – لاختبار تطوير زيوت التشحيم المتقدمة، ويسعى فريق هيونداي شل موبيس للراليات العالمية Hyundai Shell MOBIS World Rally tea للفوز المرة الثانية على التوالي.