هيونداي تشوق لسيارة ألكازار SUV الجديدة قبل التدشين الوشيك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن صور تشويقية لـ SUV جديدة باسم “ألكازار”، أو القصر بالإسبانية، وهي نسخة الثلاثة صفوف مقاعد لموديل كريتا بداخلية أوسع وأفخم.

ويبدو واضحاً من الصور أن ألكازار تستلهم ملامح تصميمها من كريتا، مع داخلية 6 أو 8 مقاعد حسب الفئة.

وتشير التقارير إلى توفر هيونداي ألكازار بمحرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر بقوة 113 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر، كما ستحصل على محرك ثاني 1.4 لتر تيربو بقوة 138 حصان وعزم 242 نيوتن متر، مع محرك ديزل سعة 1.5 لتر بقوة 113 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر.

وقد أكدت هيونداي على تدشين ألكازار الجديدة يوم 6 أبريل مع طرحها في بعض الأسواق النامية في منتصف العام.