مطالبات بتحديد موعد حظر سيارات البنزين والديزل من أمريكا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في سبتمبر 2020، وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أمراً تنفيذياً يدعو إلى وقف بيع سيارات البنزين الجديدة بحلول 2035، مؤكداً أن تكون المركبات المتوسطة والثقيلة خالية من الانبعاثات بحلول 2045، واليوم طالب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس بايدن بأن تحذو الدولة حذو كاليفورنيا فيما يتعلق بسيارات البنزين.

أرسل نائبا مجلس الشيوخ ديان فاينشتاين وأليكس باديلا خطاباً إلى الرئيس بايدن يدعوانه لتحقيق هدف وطني يتمثل في بناء السيارات الكهربائية فقط بحلول 2035، في حين لم يتم نشر نص الرسالة، لكن من الواضح أن رويترز اطلعت عليها، وتقول أنها تحوي أيضاً عرض تقديمي للرئيس حول إنشاء خطة لتقليل استهلاك الوقود، ما سيؤدي إلى تزايد وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية وإلغاء سيارات البنزين والديزل حول العالم.

وبحسب ما ورد، فقد قال أعضاء مجلس الشيوخ أن لوائح الانبعاثات التي تم إقرارها من كاليفورنيا بالاتفاق مع مجموعة من شركات صناعة السيارات في عام 2019، يجب أن تكون “الحد الادنى المطلق”، وقد أبرمت فورد وهوندا وبي ام دبليو وفولكس فاجن صفقة مع الحكومة تشهد لوائح أكثر صرامة من التي حددتها إدارة ترامب، لكنها لم تكن صارمة مثل الأهداف التي حددتها إدارة أوباما.

حتى الآن، لا نعرف ما إذا كان الرئيس بايدة راضياً عن هذه الإجراءات أم لا، ولم تكن هُناك أية تعليقات رسمية من البيت الأبيض بخصوص الرسالة، بالرغم من أن إدارة بايدن تخطط لتحويل أساطيل سياراتها الفيدرالية لتُصبح كهربائية بالكامل، وبعد فترة من توليه الرئاسة، وقع بايدن على الأمر التنفيذي “صُنع في أمريكا” والذي تعهد بكون أسطول السيارات الفيدرالي كهربائي مصنوع بالكامل بأمريكا.

وفي الختام، يُذكر أن العديد من شركات صناعة السيارات أعلنت بالفعل أنها تسعى لأن تُصبح تشكيلة طرازاتها كهربائية بالكامل في المستقبل القريب، حيث ترغب سوبارو وجنرال موتورز بذلك بحلول 2035، في حين تستهدف فورد تحقيق هذه الخطة في السوق الأوروبي بحلول 2030.