فورد تسخر من نظام القيادة الذاتية لسيارات تسلا.. وهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت شركة فورد منافستها لسيارات تسلا ذاتية القيادة إلى منصة تويتر، عبر تغريدة حادة لمسؤول بالشركة الشهيرة في صناعة الشاحنات.

واحتدمت المنافسة بين الشركتين فورد وتسلا، منذ إعلان الأولى رسميا عن طرح طرازها الكهربائي الأول الحامل لماركة الحصان الواثب "موستانج".

وفي تغريدة ساخرة،تهكم أحد المديرين التنفيذيين بشركة فورد على نظام القيادة الذاتية بسيارات تسلا.

وغرد "مايك ليفني"حول القيادة الذاتية بسيارات تسلا واصفا إياه بأنه "شبه وهمي"، مستخدما مصطلح vaporware، وهو مصطلح يطلق على التقنيات الغير مكتملة أو التي لم تتوفر رسميا.





والشهور القادمة، ستتسع رقعة المنافسة بين تسلا وفورد، بعد طرح تسلا لشاحنتها الكهربائية "سايبرترك"، وتطرح فورد أول نسخة كهربائية بالكامل من شاحنتها F-150.



موستانج الكهربائي

ويعمل طراز فورد موستانج الكهربائي الجديد ببطاريات تمد المحرك بطاقة بمعدل 75.7 كيلووات في الساعة، في حين ستتوفر الفئات الأقوى من الطراز ببطاريات أقوى تضخ طاقة بمعدل 98.9 كيلووات في الساعة.

أما عن نطاق سير المحرك، فهو قادر على السير لمسافة تتراوح ما بين 210 أميال .