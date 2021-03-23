بالصور.. أقوى 7 محركات سيارات يابانية عبر التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى السيارات اليابانية بثقة كبيرة،لدى المستخدمين حول العالم، وساهمت قوة محركاتها كثيرا في تأكيد ذلك.

وقدمت الصناعة اليابانية عبر تاريخها مجموعة من الماركات تقف حاليا بثبات على قمة صناعة المركبات ومنها تويوتا وهوندا.

وعبر عقود من التطوير والابتكار، قدمت صناعة السيارات اليابانية لمجال صناعة السيارات مجموعة استثنائية من محركات السيارات، كانت هي الأقوى في تاريخ الصناعة باليابان.

وكشف موقع "هوت كارز" ضمن هذا التقرير عن أقوى محركات السيارات يابانية الصنع، وضمت القائمة في بدايتها محرك باسم VR38DETT (GTR)، طرح بقوة 600 حصان وسعة 3.8 لتر من شركة نيسان.





من بعده ضمت القائمة، محرك باسم JNC1، هو المحرك الذي طرح مع طراز أكيورا الرياضي القوي NSX التابع لماركة هوندا، وهو محرك ينتج قوة 573 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة من أقوى محركات السيارات اليابانية، محرك باسم 1LR-GUE، وكان هو المحرك الذي يعمل به طراز لكزس LFA، وينتج قوة 563 حصانا سعة 4.8 لتر.





محرك آخر قدم ضمن موديلات نيسان، كان من الأقوى في تاريخ الصناعة اليابانية، هو محرك VRH35L الذي طرح مع طراز Nissan R390 GT1،قوة 550 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة محرك باسم 2UR-GSE، هو نفسه المحرك الذي طرح مع طراز لكزس Various، بقوة 471 حصانا.





ومحرك باسم، 4B11T I4-T الذي طرح مع طراز Mitsubishi Evolution X بقوة 440 حصانا.





في ختام القائمة، جاء محرك 1993-1998 2jz-Gte، الذي أضافته تويوتا لطراز Mark IV Supra.





