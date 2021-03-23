لكزس تشوق لسيارتها الكهربائية الاختبارية وتكشف موعد التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تجهز لكزس للعصر الكهربائي بتطوير سيارة كهربائية اختبارية جديدة كليًا مع التشويق لها مرة أخرى قبل التدشين الوشيك في 30 مارس.

وستأتي السيارة بتصميم كروس أوفر رياضي أنيق كما يظهر في الصور التشويقية الأخيرة ولكن ننتظر التدشين الرسمي للتأكد من طبيعة الموديل.

وقد طورت لكزس نظام كهربائي جديد مكون من محركات كهربائية أمامية وخلفية لكل محور، مع العلم أن منصة السيارة تدعم المحركات الهجينة كذلك عبر إرسال قوة محرك البنزين للعجلات الأمامية والمحرك الكهربائي للمحور الخلفي.

وقد أكدت لكزس مسبقاً على أن هذه السيارة ستمهد لمستقبل تصميم العلامة خلال العقد القادم.. وسنعلم المزيد عنها ومواصفاتها التقنية المختلفة خلال أيام.