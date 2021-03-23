كيف طورت يلو من خدماتها لنيل رضا العملاء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهي تسعى دائماً لتحقيق رضا عملائها التام عبر مجموعة من الخدمات الحصرية التي تقدمها، ونستعرض سوياً كيف طورت يلو من خدماتها في السنوات الأخيرة.

في البداية قامت يلو بتوفير خدمة التأجير الفوري لاستئجار سيارة من أسطولها المتنوع من السيارات في غضون دقائق، بعد ذلك طورت يلو الأمر لضمان سهولة حصول العميل على سيارته من خلال خدمة تنفيذ الحجز الكترونياً عبر تطبيق يلو، حيث يمكنك بسهولة من خلال هاتفك حجز السيارة، تمديد عقود التأجير دون حاجة لزيارة الفروع.

ومن أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمستخدمي خدمات يلو، توفر يلو برنامج العضويات المميز بإسم أميالي، تحتوي عضوية أميالي على نوعين من النقاط وهي نقاط أميال العضوية والتي تساعد العميل على الارتقاء من فئة الى التي تليها، في حين أن نقاط أميال المكافأة تمكن العميل من استبدال النقاط لمبلغ مالي ليتمكن العميل من الاستفادة منه عند عقد التأجير القادم.

كما توفر يلو خدمة الصيانة المتنقلة بأسطول من السيارات المجهزة والمنتشرة في كافة مناطق المملكة لضمان سرعة الاستجابة، وتتمتع هذه السيارات بتجهيزات تمكنها من تقديم خدمات الصيانة الدورية والإصلاحات الخفيفة إلى المتوسطة.

وأخيراً قامت الشركة بتطوير خدماتها وتوفير خدمة عملاء طوال اليوم على مدار الأسبوع وعلى جميع المنصات، بجانب التطوير المستمر لأسطول سيارات الشركة مع الحفاظ على نظافة الفروع وتعقيم السيارات، مع الحرص على التحديث الدائم لأسطول سيارات يلو، حيث أن عمر خدمة السيارة لا يتجاوز 24 شهراً وذلك استجابة لتطلعات ورغبات العملاء بهدف توفير أعلى مستويات الرفاهية والأمان لهم.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور