كيا K8 الجديدة كلياً تكشف مواصفات الأداء والداخلية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا المواصفات التقنية لـ K8 الجديدة كلياً، والبديلة لكادينزا\K7 .. ونبدأ بالأداء، حيث تأتي السيارة بمحرك 3.5 لتر 6 سلندر بنزين بقوة 296 حصان، أي أقوى بـ 6 حصان من محرك 3.3 لتر في كادينزا.

كما تحسن عزم الدوران بـ 16 نيوتن متر إلى 359 نيوتن متر مقارنة بكادينزا، مع تقديم نظام دفع كلي جديد للفئة الأفخم.

وستتوفر K8 بمحرك آخر 4 سلندر 2.5 لتر بقوة 195 حصان وعزم 248 نيوتن متر، مع اتصال المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.. ومن المتوقع تقديم كيا لنسخة جديدة أساسية للموديل بمحرك 1.6 لتر في الأشهر القادمة.

كما حصلت K8 على نظام تعليق معدل مقارنة بكادينزا لتحسين الثبات وخفض مستويات الضوضاء والاهتزاز بفضل استخدام مواد أكثف لكتم الأصوات.. ومن مميزات الداخلية هي خاصية “الدعم الذكي” لمقعد السائق، والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية، أو بشكل أوتوماتيكي في حالة تجاوز سرعة 130 كلم\س لتوفير دعم إضافي لجوانب الظهر.

كما ستتوفر K8 الجديدة بمقاعد يمكن تهويتها وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، مع نظام سمعي Meridian جديد بـ 14 مكبر صوت، وشاشتين رقميتين 12 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات الرقمية ضمن مزايا أخرى متعددة.