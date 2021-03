فورد برونكو وورت هوج عالية الأداء تظهر أثناء اختبارها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ فورد برونكو “وورت هوج” الجديدة أثناء اختبارها، ويمكن اعتبارها الإصدار الأعلى أداءً للموديل مثل إصدارات رابتر لموديلات فورد الأخرى.

وتظل السيارة مموهة بشكل محكم ولكن يبدو أن الرفارف بارزة أكثر من الموديل القياسي كما سنرى في الغالب تحديثات جمالية أخرى محدودة لتمييز النسخة الخاصة.

الأمر الأكثر وضوحاً هو أن برونكو رابتر تمتلك خلوصاً أرضياً أكبر من برونكو القياسية، كما تمتلك الـ SUV القادمة إطارات BF Goodrich All-Terrain T / A، وللمقارنة، فإن برونكو القياسية تحصل على إطارات جوديير رانجلر، دون ظهور علامة رانجلر التجارية.

التغيير الملحوظ الآخر هو أن هناك نظام عادم مزدوج يقع على يسار السيارة قريب من المنتصف، في حين يوجد في أقصى اليمين في طرازات برونكو القياسية، وتوضح لقطات المحور الخلفي أن هذه السيارة تمتلك قطع ميكانيكية مختلفة، في حين لا يزال المحرك لغزاً، إلا أن إحدى الشائعات تقول أنها ستحصل على محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3 لتر المستخدم في لينكون أفياتور والذي يولد قوة 406 حصان و563 نيوتن.متر من عزم الدوران.

في الختام، لا نعرف متى ستكشف فورد عن برونكو رابتر بعد، لكن الشائعات تقول أن الطراز الأكثر ملائمة للطرق الوعرة سيكون متاحاً كموديل 2023.

