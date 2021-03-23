هل يمكن الإعتراض على “مخالفة الوقوف” لعدم وجود لوحات إرشادية؟ “المرور” يجيب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الاعتراض على المخالفات التي تم تسجيلها بمواقع لا توجد بها لوحات إرشادية.

حث تساءل أحد المتابعين بخصوص “مخالفة وقوف” تم توقيعها عليه بالرغم من عدم وجود ما يدل على المنع سواء لوحة إرشادية أو علامات أرضية بينما قوبل الاعتراض الذي قدّمه عبر منصة أبشر بالرفض، وأجاب حساب المرور موضحًا أن قائد السيارة يمكنه في تلك الحالة مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.