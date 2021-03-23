هيونداي تبدأ تطوير أسرع سيارة هيدروجينية بالعالم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيونداي عن تعاونها مع فريق فورزي للسباقات لصنع سيارة “فورزي 9” الجديدة الموصوفة بأسرع سيارة هيدروجينية بالعالم.

وستعتمد السيارة على محركين هيدروجينين بقوة إجمالية قصوى 800 حصان ونظام دفع رباعي، وتزن السيارة 1500 كيلوجرام، مع تسارعها من الصفر إلى 96 كلم\س في أقل من 3 ثواني، بسرعة قصوى 300 كلم\س.

لتحقيق هذه المستويات من الأداء، استعان فريق فورزي بخبرات هيونداي في المجال الهيدروجيني، وستوفر هيونداي فريقها في المركز التقني الأوروبي في ألمانيا لمساعدة فريق فورزي.

ويتوقع الفريق تدشين سيارة فورزي 9 الجديدة خلال 2022 وستنافس سيارات الاحتراق الداخلي في السباقات لقلة سيارات السباق الهيدروجينية حاليًا.