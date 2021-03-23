أقوى الدراجات النارية في حياة توم كروز.. أبطال "مهمة مستحيلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرف النجم السينمائي توم كروز كأكثر ممثل في العالم تقديما لأفلام الحركة التي تميزت بمشاهد المطاردات، وخاصة بالدراجات النارية.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم أقوى الدراجات النارية في حياة توم كروز، كان منها موديلات يحتفظ بها بشكل شخصي ويقودها في حياته اليومية، وموديلات ظهر بها على شاشة السينما في أبرز أفلامه.

وضمت القائمة، من الدراجات التي يقتنيها كروز بنفسه في حياته الخاصة، دراجة نارية طراز Confederate Hellcat، وتعمل هذه الدراجة بمحرك بسعة 2.9 لتر، ينتج قوة 132 حصان.







من بعدها، ضمت القائمة، دراجة من الدراجات التي استخدمها كروز في أفلام "مهمة مستحيلة"، هي دراجة طراز BMW R Nine T Scrambler، تنتج قوة 110 حصان بعزم دوران 88 لفة/قدم.





ومن الدراجات التي يمتلكها توم كروز في حياته الخاصة وجاءت ضمن القائمة، دراجة طراز Ducati Desmosedici RR، العاملة بمحرك بقوة 180 حصان، ذو عزم دوران 77 لفة/قدم.





من بعدها، ضمت القائمة، دراجة أخرى كان قد استخدمها توم كروز في فيلم "توب جن"، وهي دراجة من ماركة Kawasaki GPZ900R وتعمل بمحرك ينتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى لـ 151 ميل في الساعة.





ومن الدراجات التي يقتنيها توم كروز وتتمتع بقوة كبيرة، دراجة Triumph Bonneville Scrambler التي ذكر الموقع انها تعمل بمحرك بقوة 790 سي سي.





من بعدها، جاءت دراجة أخرى كان قد استخدمها توم كروز ضمن أفلام مهمة مستحيلة، هي دراجة طراز BMW S1000RR، العاملة بمحرك ينتج قوة 199 حصان.





ومن الدراجات التي يقتنيها توم كروز وكشفت عنها القائمة ايضا، دراجة طراز Honda CRF450X مخصصة لاقتحام الطرق الوعرة.





في ختام القائمة، جاءت دراجة نارية استخدمها توم كروز في الجزء الجديد من سلسلة "توب جن"، وهي من ماركة Kawasaki H2.



