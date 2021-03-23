بقوة 400 حصان.. "بي إم دبليو" الفئة الخامسة تتحول لوحش كاسر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة AC Schnitzer عن تقديم برنامج تعديل شامل لموديلات بي إم دبليو الصالون والكومبي 5 LCI الفئة الخامسة.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن البرنامج الجديد يقدم للموديلات G30 الصالون وG31 الكومبي زيادة في معدلات الأداء مقدارها 67 حصانا لتصير القوة الكلية 400 حصان.



كما تم إجراء تعديلات على مخارج العادم الرباعية المطلية بالكروم أو اللون الأسود والمصنوعة من الفولاذ، والتي ساعدت على تحسين صوت محرك البنزين لإنتاج صوت رياضي. وبفضل التحسينات على مجموعة التعليق تم خفض الهيكل بما يقرب من 25 إلى 35 ملم في الأمام/الخلف مقارنة بالموديلات القياسية.

ويتوفر للسيارة المعدلة العديد من أطقم العجلات، التي تؤكد الطابع الرياضي للسيارة وفي تصميمات مختلفة مثل اللون الثنائي الفضي/أنثراسيت وبقياسات 21 بوصة، كما تتوفر عجلات مسبوكة من معدن خفيف بقياس 20 بوصة وبألوان مختلفة.





وتوفر المكونات الديناميكية الهوائية مثل عناصر الاسبويلر الأمامي والمشتت الأمامي والعتبات الجانبية والناشر الخلفي مظهرا رياضيا جذابا.

ويمكن تجهيز موديلات الصالون باسبويلر على حافة السقف أو اسبويلر خلفي أو جناح خلفي من الكربون. ويمكن تجهيز الكومبي بجناح للسقف.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة التعديل رقاقات حماية وملصقات بأحجام وألوان مختلفة على المئزر الخلفي. وتزدان المقصورة الداخلية بدواسات ومساند قدم مصنوعة من الألومنيوم، وغطاء الألمنيوم "Black Line" لوحدة التحكم iDrive.