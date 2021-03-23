Citan.. سيارة صغيرة من "مرسيدس" تعمل بالأوامر الصوتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة مرسيدس أنها ستطلق الجيل الجديد من سيارتها Citan، التي تنتمي لفئة موديلات الفان الصغيرة، خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على النسخة الجديدة من رينو Kangoo؛ حيث صبت الشركة التابعة لمجموعة دايملر في هذا الجيل تركيزها على النواحي التصميمية والسلامة وراحة القيادة والمفهوم الداخلي.

على سبيل المثال تستعير الفان الجديدة مفهوم القمرة من شقيقتها الفئة A مع المقود ونظام الاستعمال الخاص بمرسيدس MBUX وشاشة لمسية وميزة التحكم بالأوامر الصوتية.

وتتوفر السيارة بطولين وقاعدتي عجلات بطولين مختلفين، تمكنها من التجهيز بثلاثة صفوف من المقاعد.

ويتسع نظام الدفع بمحركات البنزين والديزل مع ظهور تالي للنسخة الكهربائية.

ومرسيدس هي شركة تابعة لشركة Daimler AG، تشتهر العلامة التجارية لها بالسيارات الفاخرة والحافلات والشاحنات، يقع المقر الرئيسي لها في شتوتغارت.

وظهر الاسم لأول مرة في عام 1926 في عهد دايملر بنز، وفي 2018، كانت مرسيدس هي العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات الفاخرة في العالم.

تعود أصول الشركة إلى إنشاء كارل بنز لأول سيارة تعمل بالبنزين، وتدعي بنز باتنت موتورواجن، بتمويل من بيرثا بنز، حيث حصلت على براءة اختراع في يناير 1886 وتم تحويلها إلى طائرة ركاب عن طريق إضافة محرك البنزين في وقت لاحق من نفس العام، وتم التسويق لأول سيارة مرسيدس في عام 1901.

أصبحت MARCIDES- AMG قسما مملوكا لمعظم سيارات مرسيدس بنز في عام 1999، وتم دمجها مع شركة دايملر للسيارات في عام 1999، وأصبحت تُدعي مرسيدس بنز AMG منذ يناير/ كانون ثاني 1999.