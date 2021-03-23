أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي في السوق المصرية لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بسوق السيارات في مصر مجموعة متميزة من السيارات التابعة لماركة ميتسوبيشي اليابانية، بأسعار ومواصفات مختلفة.

وقدم موقع hatla2ee قائمة تضم السيارات المتوفرة من ماركة ميتسوبيشي بالسوق المصرية خلال عام 2021 الجاري، وتكلفتها الرسمية.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز ميتسوبيشي لانسر، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية خلال عام 2021 خمس فئات بمواصفات وتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة BASIC / اتوماتيك 2018 التي تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 295,000 ألف جنيه.



وتليها من نفس الطراز فئة جميع الكماليات / اتوماتيك 2018 التي تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 305,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة هاى لاين / اتوماتيك 2018 التي تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 315,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة اتوماتيك / سبورت 2018 التي تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 320,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة اتوماتيك / توب لاين 2018 التي تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 360,000 ألف جنيه.





من بعده، ضمت القائمة طراز ميتسوبيشي إكسباندر، الذي يتوفر أيضا بالسوق المصرية خلال 2021، الذي يتوفر منه 5 فئات، الفئة الافتتاحية هي فئة اتوماتيك / MIDLINE 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 305,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة اتوماتيك / MIDLINE+ 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 310,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة اوتوماتيك / GLX 2020 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 310,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة اتوماتيك / هاى لاين 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 335,000 ألف جنيه.

وأعلى فئة هي فئة اتوماتيك / هاى لاين 2020 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 335,000 ألف جنيه.





من بعده، ضمت القائمة طراز ميتسوبيشي اكليبس كروس، الذي تتوفر أعلى فئة منه باسم أوتوماتيك / PREMIUM 2021 وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 495,000 ألف جنيه.





ثم طراز ميتسوبيشي باجيرو الذي تتوفر منه فئة وحيدة هي فئة أوتوماتيك 2020، تعمل بمحرك بقوة 3800 سي سي، بتكلفة 1,650,000 مليون جنيه.



