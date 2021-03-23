الأعلى تسارعا.. قائمة السيارات الخارقة في العقد الأخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال العقد الأخير، شهدت صناعة السيارات توفر مجموعة استثنائية من الموديلات الرياضية التي تتمتع بمعدل خارق من التسارع.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم السيارات صاحبة أعلى معدل تسارع وطرحت للأسواق خلال السنوات العشر الماضية من مختلف الماركات.

وضمت القائمة في بدايتها، طراز بورش Porsche 918 Spyder الرياضي الذي طرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.1 ثانية.





وطراز بوجاتي Bugatti Chiron الرياضي الذي طرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.3 ثانية.





وطراز دودج Dodge Challenger SRT Demon الرياضي الذي طرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.3 ثانية.





وطراز هينسي Hennessey Venom GT الرياضي الذي طرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.4 ثانية.





وطراز ريماك Rimac Concept One الرياضي الذي طرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.4 ثانية.





وطراز تسلا Tesla Model S Performance الرياضي الذي طرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.4 ثانية.





وطراز آخر من بورش جاء ضمن القائمة هو طراز بورش Porsche Taycan Turbo S الرياضي الذي طرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.4 ثانية.





وطراز فيراري Ferrari LaFerrari الرياضي الذي طرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.5 ثانية.





من بعده جاء ضمن القائمة طراز مكلارين McLaren P1 الرياضي الذي طرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.5 ثانية.





وفي ختام القائمة جاء طراز لامبورجيني Lamborghini Huracán الرياضي الذي طرح بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.5 ثانية.



