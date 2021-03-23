تسريب صور نيسان زد 400 النسخة الإنتاجية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن زد بروتو الاختبارية في أواخر العام الماضي، والتي تُمهد لـ زد 400 الإنتاجية القادمة، حيث وعدت نيسان بأن تصميمه النهائي سيبدو مثل السيارة الاختبارية، كما تُشير العديد من التسريبات إلى أنه سيستخدم نفس المحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر بقوة 444 حصان والمستخدم في انفينيتي Q50 وQ60 ريد سبورت.

واليوم، بفضل تسريب آخر، أصبحت لدينا فكرة أفضل عن شكل الإصدار الإنتاجي، حيث تُظهر الصور المُسربة ما يبدو أنه نموذج أولي جاهز للإنتاج من الجيل الجديد من نيسان زد، وقد تكون نفس النسخة الرمادية التي ظهرت في فيديو نيسان التشويقي.

تُظهر لنا هذا الصور المسربة من مصنع نيسان باليابان الكثير عن زد الجديدة والتي لم نكن نعرفها من قبل، حيث تتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي وليس اليدوي ذي الست سرعات الذي رأيناه في زد بروتو، ونتوقع أن يكون ناقل جاكتو بتسع سرعات.

يبدو ناقل الحركة عبارة عن زر، وقد يكون ناقل إلكتروني مشابه للمستخدم في اكس تريل وباثفايندر، ويُمكن أيضاً التحكم فيه باستخدام مبدلات الحركة والتي تظهر مثبتة على عجلة القيادة.

تتضمن التفاصيل الأخرى في التصميم الخارجي وجود جنوط سوداء بدلاً من البرونزية في زد بروتو، مع أقراص مكابح حمراء، ومصابيح أمامية مظللة، وأضواء خلفية جانبية، وجناح خلفي صغير، وشارات نيسان وزد مغطاة.

وفي الختام، رؤية السيارة بهذا الشكل شبه المكتمل يمنحنا الأمل في أن الكشف عنها رسمياً ليس بعيداً، فقد نراها بحلول نهاية عام 2021 لتُباع كموديل 2022.