عرض تمويل كيا سيلتوس 2021 من الجبر للتمويل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجبر للتمويل، على سيارة كيا سيلتوس، اللمسات الأنيقة والمدهشة والخطوط البسيطة تحقق جوهر القيادة الممتعة، كل هذا وأكثر في سيارات كيا، احصل عليها الان مع حلول تمويلية مرنة ومتميزة وانظمة سداد تناسب احتياجاتك.

السيارة المشمولة في العرض:

كيا سيلتوس: القسط الشهري 1153 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)

الشروط والأحكام:

الدفعات الشهرية قابلة للتغير في حال وجود عوامل مؤثرة مثل السجل الإئتماني للعميل والتكلفة الفعلية للتأمين.

دفعة أولى تبدأ من 10%.

معدل الفائدة السنوية 13.16%.

القسط الشهري محسوب على أساس المدة 60 شهر.

توجد قيمة تملك نهاية العقد.

الحملة سارية حتى 31 مارس 2021.

صورة العرض: