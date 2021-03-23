اخبار السيارات

عرض تمويل كيا سيلتوس 2021 من الجبر للتمويل

0 نشر
alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجبر للتمويل، على سيارة كيا سيلتوس، اللمسات الأنيقة والمدهشة والخطوط البسيطة تحقق جوهر القيادة الممتعة، كل هذا وأكثر في سيارات كيا، احصل عليها الان مع حلول تمويلية مرنة ومتميزة وانظمة سداد تناسب احتياجاتك.

السيارة المشمولة في العرض:

  • كيا سيلتوس: القسط الشهري 1153 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)

الشروط والأحكام:

  • الدفعات الشهرية قابلة للتغير في حال وجود عوامل مؤثرة مثل السجل الإئتماني للعميل والتكلفة الفعلية للتأمين.
  • دفعة أولى تبدأ من 10%.
  • معدل الفائدة السنوية 13.16%.
  • القسط الشهري محسوب على أساس المدة 60 شهر.
  • توجد قيمة تملك نهاية العقد.
  • الحملة سارية حتى 31 مارس 2021.

صورة العرض:

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا