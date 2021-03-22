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موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أيقونة "جاجوار" وتويوتا الشرسة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت شركة جاجوار النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها F-Pace، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة.

كشفت شركة تويوتا النقاب عن سيارتها Aygo X Prologue الاختبارية، التي تنتمي لفئة SUV الصغيرة.

كشفت شركة إم جي النقاب عن الموديلين Marvel R وMG5 الجديدين بنظام الدفع الكهربائي الخالص.

من السيارات الرائعة التي بها الكثير من المواصفات هافال H6 2021 وهي السيارة متعددة الاستخدامات، فيما يلي المواصفات والعيوب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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