موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أيقونة "جاجوار" وتويوتا الشرسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت شركة جاجوار النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها F-Pace، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة.

كشفت شركة تويوتا النقاب عن سيارتها Aygo X Prologue الاختبارية، التي تنتمي لفئة SUV الصغيرة.

كشفت شركة إم جي النقاب عن الموديلين Marvel R وMG5 الجديدين بنظام الدفع الكهربائي الخالص.

من السيارات الرائعة التي بها الكثير من المواصفات هافال H6 2021 وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، فيما يلي المواصفات والعيوب.