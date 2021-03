وصول تويوتا كامري 2021 فيس ليفت إلى معارض السعودية “المواصفات والسعر”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت تويوتا كامري 2021 فيس ليفت إلى المعارض بالمملكة العربية السعودية بتحديثات بسيطة ونستعرض لكم بعض الصور ومواصفاتها واسعارها.

لم تحصل السيارة على تغييرات تصميمية كبيرة، حيث تتوفر بشبك أكبر ومصد أمامي محدث، مع مصابيح خلفية مدمجة بلون جديد، ويتوفر جنوط 16 و17 و18 بوصة، وتتوفر بـ 10 ألوان خارجية بينها الأزرق، المعدني، الأسود، الأحمر، الجرافيتي، الأبيض، الأبيض اللؤلؤي، الفضي المعدني، الأبيض اللؤلؤي بسقف أسود أو الأحمر بسقف أسود.

في الداخل، أصبحت شاشة النظام الترفيهي عائمة مقاس 7 أو 9 بوصة تدعم آبل كاربلاي، ويتوفر نظام صوتي بـ 6 أو 9 مكبرات، مع لمسات تصميمية فخمة وسقف بانورامي في فئتي جراندي ولومير، وبالنسبة لأنظمة السلامة، فأصبحت السيارة تتوفر بنظام الحماية ما قبل التصادم، ومثبت سرعة راداري والمساعدة بتتبع المسار والتحذير من مغادرة المسار والإضاءة العالية التلقائية.

نصل إلى القوة، حيث تتوفر بثلاثة خيارات دون تغيير كالتالي:

الاول محرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 204 حصان وعزم 243 نيوتن متر بقير أوتوماتيك 8 سرعات بصرفية 18.3 كيلومتر لكل لتر وخزان وقود يسع لـ 60 لتر.

الثاني محرك هايبرد 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 212 حصان وعزم 221 نيوتن متر بقير CVT وصرفية وقود تقدر بـ 26 كيلومتر لكل لتر وخزان وقود يسع لـ 50 لتر.

الثالث الأقوى هو محرك 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 297 حصان وعزم 356 نيوتن متر بقير 8 سرعات وصرفية 14.2 كيلومتر لكل لتر وخزان وقود يسع لـ 60 لتر.

وفي الختام، بالنسبة للأسعار، فيُتوقع أن تبدأ من 96 ألف ريال بإضافة الضريبة، وبمجرد أن يتم الإعلان عن أسعار جميع الفئات سنُطلعكم عليها.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin