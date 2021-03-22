كيا تيلورايد تفوز بجائزة “كيلي بلو بوك” كأفضل قيمة عند إعادة البيع لعام 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - احتلت المركز الأول في فئة سيارات الدفع الرباعي “ إس يو في ” متوسطة الحجم ذات الصفوف الثلاثة من حيث إنها “ كبيرة وجريئة وبشكل صندوقي “

سيارة كيا تيلورايد التي تتميز بالشهرة منذ لحظة طرحها تعتبر من أفضل السيارات قيمةً عند إعادة بيعها خلال السنوات الخمس الأولى من امتلاكها مقارنة بجميع وصيفاتها من السيارات المنافسة

بحصولها على أعلى التوقعات من حيث قيمة إعادة البيع في فئتها بعد امتلاكها لمدة 60 شهراً أصبحت سيارة كيا تيلورايد الأكثر جاذبية بلا منازع لأولئك الذين يسعون إلى شراء سيارة دفع رباعي متعددة الأغراض “إس يو في” جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – فازت سيارة كيا تيلورايد بجائزة “كيلي بلو بوك” لأفضل قيمة عند إعادة البيع لعام 2021 في فئة سيارات الدفع الرباعي “إس يو في” متوسطة الحجم التي تحتوي على ثلاثة صفوف، حيث تُمنح الجائزة تقديراً للموديلات الأقل استهلاكاً بين السيارات المنافسة خلال السنوات الخمس الأولى من ملكية السيارة، باعتبار أن الاستهلاك يعتبر في الغالب أهم تكلفة غير متوقعة يتم تكبدها أثناء ملكية السيارة ويمكن أن تؤثر على القيمة الإجمالية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد شون يون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا الشمالية قائلاً: “إنه لشرف كبير أن تحصل سيارة كيا تيلورايد على جائزة أفضل قيمة لإعادة البيع من موقع كيلي بلو بوك، والذي يعتبر مصدراً موثوقاً به للمستهلكين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتعلق بالشراء. حيث إنها تتمتع بتصميم وجودة وتكنولوجيا منقطعة النظير على مستوى عالمي، إلى جانب أنها تجسد أيضاً القيمة العالية التي تحتويها سيارات كيا عبر كافة تشكيلة موديلاتها”.

وتعتمد جائزة “كيلي بلو بوك” لأفضل قيمة عند إعادة البيع على التحليل الدقيق للنماذج الإحصائية المبنية على ملايين معاملات الشراء، حيث يتم اختيار المركبات التي تحصل على أعلى قيمة عند إعادة البيع بعد مدة خمس سنوات من امتلاكها، معبراً عنها كنسبة مئوية من سعر التجزئة الأصلي المقترح من الشركة المصنعة (MSRP)، للدخول في منافسة هذه الجائزة المرموقة.

وقال السيد إريك إيبارا مدير القيم المتبقية عند إعادة البيع في موقع كيلي بلو بوك: “لقد أثارت سيارة كيا تيلورايد، منذ طرحها عام 2019، موجة عاتية من الاهتمام المنقطع النظير من قبل المستهلكين نظراً لتصميمها الرائع والجذاب ومزاياها القياسية العالية، كما ساهم الطلب المرتفع على هذه السيارة ذات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب المحفزات الأخرى والأسعار التنافسية في حصول سيارة تيلورايد على أعلى توقعات القيمة عند إعادة البيع في فئتها بعد امتلاكها لمدة 60 شهراً”.