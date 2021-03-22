أول ظهور لفورد مافريك 2022 الجديدة كلياً بدون تمويهات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أشهر من التسريبات والصور التخيلية، ظهرت فورد مافريك 2022 بدون تمويهات أثناء تصويرها لإعلان قادم في شوارع مدينة سان دييجو الأمريكية.

وإلى الآن، لا نعلم الكثير بعد عن البيك أب الجديدة، لكننا نتوقع أن تحصل على قوتها من محرك ايكوبوست سعة 1.5 لتر بثلاثة أسطوانات يولد قوة 180 حصان و240 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وقد تتوفر مافريك أيضاً بمحرك ايكوبوست بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر يولد 250 حصان و373 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويُتوقع أن يتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن إقرانها بنظام دفع على جميع العجلات بشكل اختياري.

وبالنسبة للسعر، فستكون أرخص من رينجر والتي تُباع بسعر يبدأ من 24,410 دولار (91,500 ريال) في الولايات المتحدة، وتُشير التقارير السابقة إلى أن سعرها قد يبدأ من أقل من 20,000 دولار (75,000 ريال).