أرامكو السعودية تتوقع صعود الطلب على النفط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية اليوم الإثنين إن الشركة الوطنية العملاقة متفائلة بشأن سوق النفط وتتوقع تعافيا قويا للطلب.

وقال المهندس أمين الناصر في مكالمة مع محللين "نحن متفائلون للغاية حيال الطلب على النفط مستقبلا".



وأضاف أن أرامكو تعكف على مرحلة الأعمال الهندسية التفصيلية لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميا، بزيادة مليون برميل يوميا.

وأوضح أن الشركة ستزيد الطاقة الإنتاجية تدريجيا على مدار الأعوام القليلة المقبلة.

وقررت مجموعة "أوبك +"، تثبيت معظم تخفيضات إنتاج النفط في أبريل/ نيسان المقبل، بعد اتفاقها على أن تعافي الطلب مازال "هشا".

وسمحت مجموعة"أوبك+" بقيادة السعودية، وروسيا، بزيادة إنتاجية متواضعة في الإنتاج لكلا من روسيا، وكازاخستان، في الإنتاج الشهر المقبل.

نتائج مالية إيجابية

وأمس الأحد، أعلنت أرامكو، عن نتائجها المالية 2020، حيث أظهرت من خلالها مرونة استثنائية رغم الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة.

حققت أرامكو صافي دخل بلغ 184 مليار ريال سعودي (49 مليار دولار) في 2020، وهذا الرقم يعتبر أحد أعلى الأرباح لأي شركة مُدرجة على مستوى العالم.

فقد برهنت الشركة على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة، حيث تأثرت خلالها إيرادات القطاع بانخفاض شديد في أسعار النفط الخام وتراجع مبيعاته، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.

كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال سعودي (75 مليار دولار أمريكي) عن 2020، وهو ما يعكس الأداء القوي للشركة.

وتواصل أرامكو المحافظة على قوة مركزها المالي، وكانت نسبة المديونية، كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة، وفي الوقت الراهن، فقد بلغ العائد على متوسط رأس المال المستخدم 13.2% وهو الأعلى على مستوى قطاع الطاقة.

سهم الشركة

وتزامنا مع إفصاح شركة أرامكو، عن أول نتائج أعمال مالية مجمعة لعام كامل، فإن السهم حقق مكاسب جيدة منذ الطرح حتى تعاملات اليوم.

سجل سهم أرامكو منذ أول جلسات تداول السهم في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019 ارتفاعا بلغ 10.63%، إذ انطلق من مستوى 32 ريالا إلى 35.4 بحلول الساعة 0952 بتوقيت جرينتش.

وتماسك السهم جيدا معظم فترات العام الماضي مقارنة بشركات النفط العالمية في الأسواق الناشئة والمتقدمة.