تابع الموسم الأول من بطولة إكستريم إي على السعودية الرياضية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت القنوات السعودية الرياضية على حقوق نقل الموسم الأول من بطولة إكستريم إي الرياضية، حيث ستبث جولاتها يوم الخميس على الهواء مباشرة.

يُذكر أن بطولة إكستريم إي تُعد الأولى من نوعها، حيث تستخدم سيارات دفع رُباعي كهربائية خاصة للتسابق في المناطق التي تأثرت بشكل أو بآخر من التغيرات المناخية أو عوامل التلوث.

والجدير بالذكر أن المملكة تستضيف الجولة الأولى من البطولة في منطقة العُلا بين 3 و4 نيسان/ أبريل المقبل، قبل انتقال البطولة إلى السنغال، غرينلاند، البرازيل والأرجنتين، حيث يُشارك في البطولة نخبة من اشهر السائقين العالميين من الذكور والإناث من بينهم سائق الفورمولا 1 السابق البريطاني جنسون باتون، أسطورة رالي داكار كارلوس ساينز وبطل الراليات الاسترالي مولي تايلور.

من جانبه، قال مدير التسويق في البطولة، علي راسل: “سعداء بالترحيب بالقنوات السعودية الرياضية في عائلة إكستريم إي، مع دخولنا الموسم الأول من البطولة بدءاً من العُلا، لا يوجد وسيلة أفضل من هذه للوصول إلى الجماهير في السعودية، فإكستريم إي صيغة جديدة للسباقات الكهربائية، مع نخبة من السائقين العالميين، اللذين لا يسعون فقط إلى الترفيه بل تثقيف الجمهور في مجال البيئة في الوقت نفسه”.

وفي الختام، تنضم بطولة إكستريم إي إلى جملة من بطولات رياضية المحركات التي تنقلها القنوات السعودية الرياضية مثل رالي داكار والفورمولا إي.