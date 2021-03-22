تفوق تويوتا ولكزس في دراسة جودة وقيمة علامات السيارات بالسعودية لعام 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – احتلت تويوتا المركز الأول في ترتيب شركات السيارات في السعودية لعام 2021 وفق إحصائية مركز YouGov البحثي البريطاني، والتي تقيس صورة العلامة وشعبيتها بين المستهلكين.

كما تفوقت لكزس على بي ام دبليو لتحصل على المركز الثالث في الترتيب.. وتركز الدراسة على انطباع المستهلكين عن جودة وقيمة العلامة وسمعتها ومدى رضاهم عنها.

وتتبع الإحصائية آراء المستهلكين في مجالات متعددة لتحديد رأيهم في جودة واعتمادية كل علامة، بالإضافة إلى درجة توصيتهم للعلامة لعوائلهم وأصدقائهم.

وتحتوي السعودية على أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، حيث تمثل مبيعات السيارات هناك أكثر من 40% من جميع مبيعات المنطقة وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.