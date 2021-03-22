"F-Pace".. أيقونة "جاجوار" للطرق الوعرة بدفع هجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة جاجوار النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها F-Pace، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة.

ويتميز الطراز الجديد بتصميم أكثر جاذبية ومقصورة داخلية محدثة ونظام دفع هجين.



وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة تعتمد في أقوى موديلاتها على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك بنزين وآخر كهربائي بقوة 297 كيلووات/404 أحصنة. وتبلغ السيارة مدى السير 59 كلم، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 2.4 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 54 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وضمن نظام الدفع الهجين المعتدل يتسع برنامج الدفع بمحركات بنزين وديزل تغطي نطاق القوة الممتد بين 120 كيلووات/163 حصانا و294 كيلووات/400 حصان.

ويتوفر من السيارة أيضا نسخة تعتمد على سواعد محرك بنزين غير مدعم بالتيار الكهربائي. ويولد هذا المحرك رباعي الأسطوانات قوة 184 كيلووات/250 حصانا. وبذلك يتراوح استهلاك السيارة من الوقود من 5.2 لتر ديزل/100 كلم إلى 8.9 لتر بنزين/100 كلم.





ويتمتع ركاب السيارة بقمرة جديدة مع أدوات رقمية وشاشة لمسية كبيرة مع نظام ملاحة متصل بشبكة الإنترنت لتوفير البيانات في الوقت الفعلي.

ومن المقرر طرح السيارة F-Pace الجديدة بسعر يبدأ من 54 ألفا و166 يورو.