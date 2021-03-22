قتلى وجرحى في هجوم لـ"الشباب" على "أميصوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط قتلى وجرحى إثر هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب الإرهابية، الإثنين، على قاعدة عسكرية للقوات الأفريقية جنوبي الصومال.

ووقع الهجوم في بلدة "مير تقوى" في محافظة شبيلى الوسطى، واستهدف قاعدة توجد فيها القوات البوروندية العاملة تحت قيادة بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميصوم).

وبحسب وسائل إعلام صومالية، فإن قتالا عنيفا اندلع بين القوات الأفريقية والإرهابيين، أسفر عن صد القوات للهجوم وسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.

ولم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل أكثر عن الاشتباكات والضحايا، فيما لم تصدر "أميصوم" بيانا على الفور.

وفي بيان تناقلته مواقع إخبارية محسوبة على الشباب، زعمت الحركة الإرهابية مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في الاشتباكات.

ويسود الهدوء الوضع في البلدة الآن، وتنشط القوات الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ الأمن في المنطقة.

وعادة ما تنفذ حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات متقطعة على قواعد "أميصوم" في مناطق بجنوب البلاد.