موجز ”الخليج 365” للسيارات.. 400 حصان من مرسيدس وعيوب هافال H6

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

من السيارات الرائعة التي بها الكثير من المواصفات هافال H6 2021 وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، فيما يلي المواصفات والعيوب.

تحظى السيارات الكابريو باهتمام خاص من قبل بعض عشاق الموديلات المميزة، وقبل شراء هذه النوعية عليك معرفة بعض المعلومات المهمة.

أعلنت شركة بوسايدون النقاب عن سيارتها A 35 RS 400 الجديدة المعتمدة على مرسيدس AMG A 35 4Matic، والتي تنطلق بقوة تصل إلى 400 حصان.

تشهد سوق السيارات في النصف الثاني من العام الجاري منافسة شرسة بين 5 موديلات عندما تطلق بيجو سيارتها الجديدة 308.