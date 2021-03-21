اخبار السيارات

سيارات جي ام سي 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات جي ام سي  تحت شعار عرض الخير.

السيارات المشمولة في العروض:

جميع سيارات جي ام سي لدى الجميح والتوكيلات العالمية.

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مميزات العروض:

  • بدون تحويل راتب
  • بدون دفعة أولى
  • يشمل جميع القطاعات وللسعوديين والمقيمين
  • الحد الأدنى للراتب 5,000 ريال
  • المعدل السنوي يبدأ من 4.7%
  • الدفعة الأخيرة تصل إلى 40% ويُمكن تقسيطها على مدة تصل إلى 3 سنوات

في حين يتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك فخدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء.

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MO Nasa

MO Nasa

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