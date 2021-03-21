مواصفات وعيوب هافال H6 2021 وأسعارها في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من السيارات الرائعة التي بها الكثير من المواصفات هافال H6 2021 وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، فيما يلي المواصفات والعيوب.

هافال H6 من سيارات الدفع الأمامي الرياضية متعددة الاستخدامات المميزة، وقد تمت إضافة بعض التعديلات على موديل 2021 حيث تتمتع السيارة بالعديد من المميزات والمواصفات، وفيما يلي نتعرف على مواصفات هافال H6 2021 وعيوبها وأسعارها.





مواصفات هافال H6 2021

السيارة جاءت بمحرك petrol 4 بسعة 2.5 والذي يولد 188 حصانا بعزم دوران 350 نيوتن/المتر.

يوجد بها نظام فرامل مانع للانغلاق، ومساعد للفرامل، ونظام لتوزيع الفرامل إلكترونيا EBD وأجهزة استشعار أمامي وخلفي، وتتسارع السيارة من الثبات حتى سرعة 100 كم/ الساعة في نحو 8.44 ثانية.

كما تتوافر في هافال H6 إنذار لمنع السرقة و6 وسائد هوائية مع وجود مانع الحركة والتحكم في ثبات السيارة، كما يوجد بها نظام لمراقبة ضغط الإطارات ومنع انغلاق المكابح ABS.

يوجد مصابيح أمامية أوتوماتيكية هالوجين ومصابيح أمامية وخلفية للضباب، ونوافذ كهربائية في الأمام والخلف، كما يوجد أضواء نهارية LED ومرايا جانبية أبواب ومساحات خلفية، ومزيل الضباب في النوافذ الخلفية.

تتمتع السيارة بفتحة سقف كهربائية والمقاعد الخلفية قابلة للطي والمقود كهربائي مصمم من الجلد، كما أن المقاعد أيضا جلدية ويتم ضبطها أوتوماتيكيا، كما يوجد حاسوب لقياس الأميال على حسب الوقود، ومسند ذراع الكونسول المركزي الأمامي وحامل أكواب.

تتميز سيارة هافال 6 بوجود مكيف أوتوماتيكي ونظام لعرض درجة الحرارة، كما يوجد بها وسائل الرفاهية حيث بها 7 سماعات مكبرة للصوت ومدخل AUX و USB، ونظام تشغيل MP3 وبلوتوث وراديو.

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عيوب سيارة Haval H6 2021:

يوجد ضوضاء بالسيارة عند السير على سرعة عالية.

يوجد بعض الخلل في عمل مساحات الزجاج عند تشغيلها أوتوماتيكيا.

عدم توافر قطع الغيار بشكل كبير.

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أسعار هافال H6 2021:

هافال Fashionable 2021 H6 يبلغ سعرها 62.900 ريال سعودي.

هافال Intelligent 2021 H6 يبلغ سعرها 66.000 ريال سعودي.

هافال Supreme 2021 H6 يبلغ سعرها من 69.900 وحتى 74.900 ريال سعودي.