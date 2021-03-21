بالصور.. أين يقضي بوتين عطلته الأسبوعية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الكرملين الروسي، الأحد، عن أن الرئيس فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرجي شويغو، يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا بسيبيريا.

وكان بوتين أعلن في وقت سابق الأسبوع الجاري أنه سيذهب إلى غابات التايغا في سيبيريا لأخذ قسط من الراحة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين والوزير شويغو يستخدمان خلال تنقلهما في التايغا سيارة مجنزرة قادرة على السير في المناطق الوعرة والتضاريس الصعبة، بحسب وسائل إعلام روسيا.





وبحسب اللقطات التي بثتها قناة "روسيا 24" ، فإن الرئيس والوزير استخدما سيارة تصلح للسير في مختلف الظروف التضريسية، بينما كان يقودها بوتين.

وخلال الرحلة، قام شويجو، بإطلاع بوتين على ورشته الخاصة، التي يمارس فيها هوايته في صناعة الحرف اليدوية.





وسبق أن احتفل الرئيس بوتين بعيد ميلاده في غابات التايغا بسيبيريا، وقصدها أكثر من مرة لقضاء عطلة أو لأخذ قسط من الراحة.

وتبيّن صور عدة الرئيس والوزير بأزياء شتوية بنية مع فرو أبيض وأحذية تقليدية روسية، وهما يأكلان إلى طاولة خشبية في الهواء الطلق.

ومؤخرا نشبت معركة كلامية بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بادين، حين وصفه الأخير بـ"قاتل ".

ورد بوتين على بايدن ، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، الخميس الماضي ، قائلا إن "الناس يميلون عادة إلى رؤية الآخرين على النحو الذي يرون به أنفسهم".





وأضاف: "بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن الأخيرة، سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا".



واستطرد بوتين في تعليقه: "بشأن تصريحات زميلي الأمريكي (بايدن) فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة"، مشيرا إلى أنه قال ذلك "ليس سخرية أو مزاحا".



وكان بايدن قال، الأربعاء، في مقابلة مع فضائية "إيه بي سي" نيوز الأمريكية، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن تدخله في انتخابات بلادنا.



وأضاف: " لا أظن أن لدى زعيم روسيا قلبا، وأعتقد أن الرئيس الروسي قاتل".



ويحرص الرئيس الروسي منذ سنوات على تقديم صورة رجل قوي من خلال التركيز باستمرار على لياقته البدنية.



وسبق أن نشر الكرملين في السنوات الماضية تسجيلات لفلاديمير بوتين في التايغا السيبيرية وهو يمارس الصيد ويقود سفينة ويتشمس عاري الصدر.



كما انتشرت مقاطع فيديو تظهره يغوص في بحيرة بايكال أو يقود سيارة فورمولا واحد أو يحلق في طائرة حربية أو يصارع نمرا.