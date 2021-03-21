400 حصان.. حقن مرسيدس AMG A 35 4Matic بقوة إضافية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة بوسايدون النقاب عن سيارتها A 35 RS 400 الجديدة المعتمدة على مرسيدس AMG A 35 4Matic، والتي تنطلق بقوة تصل إلى 400 حصان.

وقالت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك البنزين التربو رباعي الأسطوانات، زادت قوته من 306 أحصنة/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى قوة 400 حصان/550 نيوتن متر.



وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة الرياضية المدمجة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4 ثوان بدلا من 4.7 ثانية، كما تصل إلى السرعة القصوى 295 كلم/س بدلا من 250 كلم/س.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، أعلنت مجموعة دايملر الألمانية للسيارات، تقسيم نفسها إلى شركتين مستقلتين، في خطوة مرتبطة بطرح إحدى الشركتين في البورصة.

وأوضحت دايملر أن الشركتين اللتين ستقسم أعمالها عليهما هما "مرسيدس بنز للسيارات والسيارات الفان"، بينما الشركة الثانية ستكون مخصصة لـ "دايملر تراك للشاحنات والحافلات".

ومن المنتظر تقسيم الخدمات المالية وخدمات التنقل، التي ما تزال قسما خاصا في الوقت الراهن، على الشركتين الأخريين. وأضافت دايملر أنها تهدف إلى إتمام طرح شركة دايملر تراك للاكتتاب في البورصة في فرانكفورت خلال العام الحالي.

وتنوي المجموعة نقل حصة الأغلبية في دايملر تراك إلى مساهمي دايملر الحاليين، كما أعلنت دايملر أنها تسعى إلى استيفاء الشروط الخاصة بالاكتتاب لإدراج الشركة على مؤشر داكس الرئيسي في البورصة.

تأثير الجائحة

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلنت دايملر عن أداء أفضل من المتوقع للربع الثالث من 2020، ولكن قالت إنه سيتم التعويض جزئيا عن الصفعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للمبيعات.



وتتوقع الشركة الأم مرسيدس بنز ربحا تشغيليا لعام 2020 يماثل نتائج 2019 التي بلغت 43 مليار يورو (5.1 مليار دولار). ووضع الربع الثاني الذي تحمل العبء الأكبر للإغلاقات والقيود المتعلقة بفيروس كورونا التي أثرت على الاقتصاد، دايملر في المنطقة الحمراء.

ومرسيدس هي شركة تابعة لشركة Daimler AG، تشتهر العلامة التجارية لها بالسيارات الفاخرة والحافلات والشاحنات، يقع المقر الرئيسي لها في شتوتغارت.

وظهر الاسم لأول مرة في عام 1926 في عهد دايملر بنز، وفي 2018، كانت مرسيدس هي العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات الفاخرة في العالم.

تعود أصول الشركة إلى إنشاء كارل بنز لأول سيارة تعمل بالبنزين، وتدعي بنز باتنت موتورواجن، بتمويل من بيرثا بنز، حيث حصلت على براءة اختراع في يناير 1886 وتم تحويلها إلى طائرة ركاب عن طريق إضافة محرك البنزين في وقت لاحق من نفس العام، وتم التسويق لأول سيارة مرسيدس في عام 1901.

أصبحت MARCIDES- AMG قسما مملوكا لمعظم سيارات مرسيدس بنز في عام 1999، وتم دمجها مع شركة دايملر للسيارات في عام 1999، وأصبحت تُدعي مرسيدس بنز AMG منذ يناير/ كانون الثاني 1999.