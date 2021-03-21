أبرز مواصفات بيجو 308 الجديدة.. تنافس 4 موديلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد سوق السيارات في النصف الثاني من العام الجاري منافسة شرسة بين 5 موديلات عندما تطلق بيجو سيارتها الجديدة 308.

وتتأهب الشركة الفرنسية لإطلاق سيارتها 308 في النصف الثاني من 2021 لتشعل نار المنافسة مع فورد Focus وهيونداي i30 وأوبل Astra وفولكس فاجن Golf.

وقالت الشركة إن السيارة 308 خماسية الأبواب تقف على منصة جديدة وتأتي بحجم أكبر؛ حيث يبلغ طولها 4.36 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.68 متر، وهو ما ينعكس بالإيجاب على رحابة المقصورة الداخلية وسعة صندوق الأمتعة، التي تبلغ 412 لترا.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تتألق المقصورة الداخلية بقمرة قيادة أكثر تطورا ذات عدادات رقمية وتأثير ثلاثي الأبعاد 3D، مع شاشة لمسية أكبر حجما، في حين يتألق الشكل الخارجي للسيارة بطابع رياضي ترسم ملامحه شبكة المبرد البارزة والجوانب العريضة.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة بمحركات بنزين وديزل تغطي نطاق قوة يمتد بين 81 كيلووات/110 أحصنة و96 كيلووات/130 حصانا.

كما تشمل باقة الدفع نسختين هجين Plug-in بقوة 132 كيلووات/180 حصان و165 كيلووات/225 حصانا.

اندماج

وفي الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2020، سمحت المفوضية الأوروبية، بالاندماج بين الشركات المصنعة للسيارات الفرنسية "بيجو اس آ" (بيجو/سيتروين) والأمريكية فيات كرايسلر.

ويشكل الاندماج رابع أكبر مجموعة لإنتاج السيارات في العالم، شرط التزام المجموعتين بالحفاظ على المنافسة في مجال السيارات الصغيرة.

وتلتزم المجموعتان بشكل خاص بتوسيع اتفاق التعاون بين "بيجو اس آ" وتويوتا في الآليات التجارية الخفيفة الصغيرة وتسهيل وصول المنافسين إلى شبكات إصلاح وصيانة المجموعتين لهذا النوع من المركبات، حسب بيان للمفوضية الأوروبية.

وسيعمل في المجموعة المشتركة الجديدة أكثر من 400 ألف شخص.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ،أعلنت المجموعة الأمريكية الإيطالية فيات-كرايسلر والفرنسية (بي اس آ) المصنعة لسيارات بيجو، في بيان مشترك اتفاقهما "بالإجماع" على تنفيذ عملية "اندماج بالتساوي لنشاطاتهما" ستوفر مليارات الدولارات بدون إغلاق مصانع.

والاندماج، الذي قالت الشركتان إنه سيثمر كيانا جديدا يبلغ مجموع مبيعاته نحو 170 مليار يورو (190 مليار دولار) سنوياً، و11 مليار يورو من الأرباح التشغيلية، سيساعد على تحقيق التوسيع اللازم في هذه الصناعة التي تواجه تباطؤا في الطلب، والتي عليها استثمار المليارات في تطوير العربات الكهربائية".