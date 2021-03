تسريب صور هوندا سيفيك 2022 الشكل الجديد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور براءات اختراع هوندا سيفيك 2022 كما التقطت العدسات التجسسية صوراً لها أثناء اختبارها، واليوم ظهرت السيارة بدون تمويهات في شوارع بكين.

في البداية، تُظهر الصورة أن سيفيك تسير على خطى أكورد، حيث تأتي بتصميم أكثر تحفظاً بدءً من الأمام مع شبك صغير بارز يُحاط بها مصابيح أمامية أصغر، مع مآخذ هواء واسعة منخفضة، وفتحات مصابيح ضباب على شكل حرف C.

تتمتع السيارة أيضاً بهيكل انسيابي في حين أظهرت صور سابقة أن السيارة ستحصل على سقف مائل بلطف، مع واجهة خلفية بمصابيح خلفية كبيرة وغطاء صندوق خلفي مع جناح مدمج.

لم تكشف هوندا بعد عن الكثير من التفاصيل، لكنها ستتوفر بإصدارات سيدان وهاتشباك، ويُتوقع ألا يحدث تغيير في المحركات والتي تشتمل على محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 158 حصان وعزم دوران 187 نيوتن.متر، أو محرك بأربعة أسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 174 حصان و220 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وفي الختام، أكدت هوندا أيضاً خططها لإطلاق نسخ Si وتايب آر، والتي نتوقع أن تحصل على محركات تيربو سعة 1.5 و2.0 لتر بأربعة أسطوانات بقوة 205 و306 حصان على الترتيب.

