شاهد المركبة العسكرية الهايبرد أركوس سكاربي التي دشنت بأبوظبي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة اركوس الفرنسية عن مركبة سكاربي والتي عرضتها مؤخراً في IDEX بأبوظبي والتي تأتي بمزايا فريدة أبرزهم هو المحرك الهجين والتي تُعزز قدرات التخفي الخاصة بها بفضل هدوئها الشديد عند استخدام الوضع الكهربائي بالكامل.

تعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 103 حصان مع محرك ديزل V6 بقوة 300 حصان، كما تأتي بجسد مُدرع، ونظام توجيه على العجلات الأربع، والذي يسمح لها بالانعطافات الضيقة والتراجع بسرعة دون الحاجة إلى إجراء أي مناورات قد تتركها عرضة لنيران العدو.

يُمكن للمركبة أيضاً حمل ثلاثة أو أربعة جنود، كما يُمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 130 كم/س، وتتوفر بثلاثة فئات وهي باترول SAS والاستطلاع والأمن/مكافحة الإرهاب، حيث تحتوي نسخة باترول على مدفع رشاش 12.7 مم، بينما تحصل مركبة الاستطلاع على رشاش أقوى عيار 30 مم.

يسمح الحجم الصغير للمركبة بأن يتم نقلها باستخدام طائرة هليكوبتر أو حملها على متن طائرة من طراز C-130 كما تم تصميمها للدخول والخروج من الأماكن بسرعة مع الحفاظ على سلامة طاقمها، في حين يحصل السائق على نطاق رؤية يبلغ 200 درجة في الأمام، وهو أمر أساسي في الأماكن الخطرة.