كيا الجبر تقدم زيت المحرك مجاناً لمن تلقى لقاح كورونا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تضامناً مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة أجهزة الدولة وتحديداً وزارة الصحة لمواجهة فايروس كوفيد – 19 وتفاعلاً مع مبادرة وزارة التجارة بالسماح بتقديم الخصومات والعروض التشجيعية للحاصلين على جرعة اللقاح، فقد أعلنت شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات كيا موتورز عن تقديمها زيت المحرك مجاناً للحاصلين من عملاء الشركة على جرعة اللقاح خلال الفترة من منتصف شهر مارس الجاري وحتى الحادي عشر من شهر أبريل المقبل.

وأوضح السيد وائل بغدادي الرئيس التنفيذي لشركة الجبر التجارية بأن هذه الخطوة من الشركة تأتي للمساهمة في تحفيز المجتمع على سرعة المبادرة بأخذ اللقاح الذي يعد بعد إرادة المولى عز وجل الطريق الوحيد أمامنا للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأضاف بغدادي “بدأت تباشير انفراج هذه الجائحة العالمية بعد الإعلان عن اكتشاف اللقاح المقاوم لهذا الفايروس، والذي سارعت حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إلى توفيره لكافة المواطنين والمقيمين على أرضها مجاناً؛ مواصلة لمواقفها العظيمة التي تجلّت منذ ظهور هذه الجائحة بالعديد من المبادرات والخطوات الشجاعة التي لم تميز بين مواطن أو مقيم أو حتى مخالف لأنظمة الإقامة؛ لأن قاعدة الإنسان أولاً الذي ترفعه المملكة حقيقة تظهرها المواقف الصعبة وليس مجرد شعار، ومن جهتنا وجدنا في شركة الجبر التجارية بأن الفرصة سانحة أمامنا للمساهمة بجزء يسير في تحفيز أفراد المجتمع على المسارعة في أخذ اللقاح من خلال تقديم خدمة زيت المحرك مجاناً لعملائنا الذين حصلوا على اللقاح، والذين سوف نكون سعداء بزيارتهم لمراكز الصيانة للاستفادة من هذا العرض”.

وتمنى بغدادي السلامة والشفاء للجميع، وأن يتجاوز العالم هذه الجائحة، وأن تبقى ذكرى تشهد على قوة ومكانة المملكة العربية السعودية في التعامل مع المواقف الصعبة.