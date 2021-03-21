هل ستتوقف بي ام دبليو عن تطوير محركات البنزين؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – على عكس أودي ومرسيدس، تقول بي ام دبليو أنها لم تتخل بعد عن تطوير محركات احتراق داخلي جديدة حتى الآن، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر زيبسي أن الطلب عليها سيظل قوياً لسنوات عديدة قادمة.

تأتي هذه التعليقات بعد أيام فقط من تصريحات الرئيس التنفيذي لأودي أن لوائح الانبعاثات في أوروبا تجعل من تطوير محركات الاحتراق الداخلي باهظة التكلفة بشكل لا يستحق كل هذا العناء، مؤكداً أن شركته لن تُطور محركات احتراق داخلي جديدة بعد الآن، في حين ستظل أودي في العمل على محركاتها الحالية لإبقائها قابلة للبيع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمرسيدس ماركوس شيفر أن الجزء الأكبر من استثمارات شركته ستذهب إلى تطوير السيارات الكهربائية، حتى أن ميني المملوكة لبي ام دبليو أعلنت أنها ستُصبح كهربائية بالكامل في أوروبا.

على الجانب الآخر، تعمل بي ام دبليو على تطوير تشكيلتها الكهربائية دون توقف، حيث شاركت بعض تفاصيل iX، وهي اس يو في كهربائية، بالإضافة إلى السيدان الرياضية الكهربائية i4.

وفي الختام، يُذكر أن الكثير من الأسواق لن تتمكن من دعم السيارات الكهربائية مثل السوق الأوروبي، لذا ستظل محركات الاحتراق الداخلي مهمة، إلا أن الاهتمام بها سيقل بالتأكيد مع زيادة التوجه إلى الكهرباء خاصة في السوق الصيني والأوروبي.