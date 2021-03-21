تعرف على أسباب انحراف السيارة أثناء القيادة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من المشاكل الشائعة التي قد تواجه السائقين أثناء القيادة على الطرق هي انحراف السيارة، وهو مما يسبب خطورة بالغة على سلامة القيادة، هذا الاختلال في توازن السيارة يرجع إلى عدة أسباب سوف نستعرضها خلال السطور التالية.

– نظام التعليق

مع كثرة الاستخدام، أو القيادة على الطرق غير ممهدة لفترة طويلة، أو زيادة تحميل السيارة بأوزان ثقيلة، قد يتلف جزء من أجزاء التعليق الهوائي للسيارة، مثل المقصات مما يسبب خلل في توازن السيارة.

– عدم توازن العجلات

تعتبر محاذاة العجلات الغير صحيحة والغير متوازنة من أهم المشكلات التي تتسبب في عدم توازن العجلات.

– انخفاض ضغط هواء الإطارات

يعتبر قياس وضبط ضغط هواء الإطارات بصورة دورية من الأمور الهامة التي تحافظ على توازن السيارة، حيث أنه في حال انخفاض ضغط الهواء في أحد الإطارات فإنه يؤدي إلى انحراف السيارة.

– استخدام إطارات غير مناسبة

تركيب إطارات غير مناسبة للسيارة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو الإحتياطية يمكن أن يسبب انحراف السيارة.