لكزس تكشف عن IS 500 إف سبورت 2022 الإصدار المحدود

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت صانعة السيارات الفاخرة اليابانية لكزس إصدار خاص محدود جديد من IS 500 اف سبورت 2022 وهو إصدار Launch Edition والذي سيتم بناء 500 نسخة منه فقط.

يتميز الإصدار بجنوط معدنية سوداء غير لامعة مقاس 19 بوصة، والتي تُصنع بواسطة BBS وكل واحدة منها أخف بحوالي 1.8 كجم من جنوط IS F سبورت القياسية، بالإضافة إلى واجهة أمامية هجومية، وغطاء محرك منتفخ، وجناح خلفي أسود، مع عوادم رُباعية، وترقيات وظيفية أخرى مثل نظام تعليق متكيف، ونظام كبح أقوى.

في الداخل، تحصل المقصورة على النصيب الأكبر من الترقيات، حيث تأتي بتنجيد Ultrasuede باللونين الأسود والرمادي على المقاعد والأبواب والكونسول الوسطي، مع شارة مُرقمة تُظهر رقم الطراز، وعجلة قيادة جلدية مدفأة مع لمسات من خشب الدردار الفضي، وشاشة أجهزة قياس برسومات حصرية للإصدار.

نصل إلى القوة، والتي تستمدها السيارة من محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 472 حصان و536 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك القوي بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن للسيدان الرياضية التسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.5 ثانية.

في حين سيتوفر الإصدار في الولايات المتحدة بدءً من الخريف المقبل، وسيتم الإعلان عن أسعارها مع قرب توفرها عند الوكلاء، ويُذكر أن IS 350 اف سبورت يبدأ سعرها من 42,900 دولار (161,000 ريال).

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin