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موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أبطأ الطرازات وموديلات وحيدة النسخة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تشهد الأسواق طرح عشرات الطرازات الجديدة من موديلات عام 2021 والتي تتنافس فيما بينها عبر عدة مميزات بينها السرعة.

بداية الألفية الجديدة تم طرح مجموعة مميزة من السيارات لمختلف الماركات، وصفت بأنها "أندر" الموديلات.

في أحيان كثيرة، تطرح ماركات صناعة السيارات الفخمة موديلات بنسخة واحدة فقط للبيع.

تضم السوق المصرية خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات التابعة لماركتي جيلي وجيتور الصينيتين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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