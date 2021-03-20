من لادا إلى تويوتا.. أبطأ 10 سيارات في الأسواق لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد الأسواق طرح عشرات الطرازات الجديدة من موديلات عام 2021 والتي تتنافس فيما بينها عبر عدة مميزات بينها السرعة.

ويعد معدل التسارع (من صفر حتى 60 ميلا في الساعة) عاملا اساسيا في تحديد السيارات الأسرع والأبطا.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبطء السيارات المطروحة للأسواق خلال عام 2021 الجاري.

وتضم القائمة طراز تويوتا Toyota Corolla Hybrid بنسخته الأحدث للعام الجاري، والذي يتوفر بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 10.3 ثانية.





وأيضا طراز فورد Ford EcoSport بنسخته الأحدث للعام الجاري، والذي يتوفر بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 10.4 ثانية.





وطراز فورد Ford Transit Connect بنسخته الأحدث للعام الجاري، والذي يتوفر بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 10.5 ثانية.





وطراز سمارات Smart Fortwo بنسخته الأحدث للعام الجاري، والذي يتوفر بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 10.7 ثانية.





وطراز تويوتا Toyota C-HR بنسخته الأحدث للعام الجاري، والذي يتوفر بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 11 ثانية.





وطراز سيتروين Citroen Berlingo بنسخته الأحدث للعام الجاري، والذي يتوفر بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 11.3 ثانية.





وطراز ميتسوبيشي Mitsubishi Mirage بنسخته الأحدث للعام الجاري، والذي يتوفر بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 12 ثانية.





وطراز Great Wall Steed بنسخته الأحدث للعام الجاري، والذي يتوفر بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 12 ثانية.





وطراز لادا Niva Legend بنسخته الأحدث للعام الجاري، والذي يتوفر بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 16.2 ثانية.





وطراز Hyundai H-1 بنسخته الأحدث للعام الجاري، والذي يتوفر بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 17.5 ثانية.



