عرض كيا الجبر على تمويل كيا نيرو 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع بنك الرياض، على سيارة كيا نيرو 2021 الصديقة للبيئة بمحركها الهجين، ضمن عروض “يا هلا 2021”.

السيارة المشمولة في العرض:

كيا نيرو 2021 بقسط شهري يبدأ من 1220 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)

تفاصيل العرض:

صورة العرض: