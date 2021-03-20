عرض كيا الجبر على تمويل كيا نيرو 2021

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع بنك الرياض، على سيارة كيا نيرو 2021 الصديقة للبيئة بمحركها الهجين، ضمن عروض “يا هلا 2021”.
السيارة المشمولة في العرض:
- كيا نيرو 2021 بقسط شهري يبدأ من 1220 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)
تفاصيل العرض:
- بدون دفعة اولى للعملاء المحولة رواتبهم
- 5% أو 10% دفعه أولى للعملاء الغير محولة رواتبهم وذلك حسب التقييم الائتماني للعميل
- الحد الأدني لرواتب العملاء المحولة 4000 ريال والغير محول 6000 ريال
- الحد الأدني لرواتب العملاء المحولة 12000 ريال والغير محول 14000 لعرض ال 50/50
- يغطي عرض ال 50/50 السيارات التي يبدأ سعرها من 121000 ريال بدون ضريبة القيمة
المضافة
- نسبة التأمين حسب حالة العميل في السجل التأميني
- دفعة تملك 25% للعملاء المحولة رواتبهم و25% للغير محولة رواتبهم
- العرض يبدأ من 15 يناير وحتى 31 مارس 2021
- حدمة المساعدة على الطريق مجانية
صورة العرض: