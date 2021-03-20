"أندر" 10 سيارات طرحت منذ بداية 2020.. موديلات مميزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بداية الألفية الجديدة تم طرح مجموعة مميزة من السيارات لمختلف الماركات، وصفت بأنها "أندر" الموديلات.

وفي تقرير بالصور، جمع موقع "هوت كارز" قائمة هذه السيارات وفق عدد النسخ المحدودة التي توفرت منها للبيع.

وضمت القائمة، طراز Vauxhall VX220 Turbo موديل عام 2003، الذي صنع منه 1940 ألف نسخة فقط، وقيمته السوقية تبلغ 13 ألف دولار.







وأيضا، طراز Chevrolet Cobalt SS موديل عام 2008، الذي صنع منه 1766 ألف نسخة فقط، وتصل قيمته السوقية حاليا لـ5,400 دولار.





وطراز Chrysler Prowler موديل عام 2002، الذي صنع منه 1436 ألف نسخة فقط، وتصل قيمته السوقية حاليا لـ30,000 دولار.





كما ضمت القائمة طراز Pontiac Solstice GXP Coupe الذي صنع منه 1266 ألف نسخة فقط، وتصل قيمته السوقية لـ13,500 دولار.





وأيضا، طراز Pontiac GTO W40 موديل عام 2004، الذي صنع منه 794 نسخة فقط، وتصل قيمته السوقية 15,000 ألف دولار.





وطراز Maserati 4200 Spyder GT موديل 2002، الذي صنع منه 574 نسخة وتصل قيمته السوقية إلى 23 ألف دولار.





وطراز Mercedes-Benz SLK 32 AMG موديل 2003، الذي صنع منه 562 نسخة فقط، وتصل قيمته السوقية لـ20 ألف دولار.





وطراز Qvale Mangusta موديل عام 2000، الذي صنع منه 284 نسخة فقط، وتصل قيمته لـ21 ألف دولار.





وطراز Aston Martin DB7 Vantage Volante موديل 2004 الذي صنع منه 99 نسخة فقط، وتصل قيمته السوقية إلى 35 ألف دولار.





وطراز MG XPower SV-R موديل عام 2004، الذي صنع منه 82 نسخة فقط، وتصل قيمته السوقية لـ35 ألف دولار.



