صور.. 7 سيارات رياضية طرحت منها نسخة واحدة فقط للبيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أحيان كثيرة، تطرح ماركات صناعة السيارات الرياضية الفخمة موديلات بنسخة واحدة فقط للبيع.

هذه النسخة قد تكون مخصصة للاحتفال بمناسبة خاصة، أو تصنع بناء على طلب أحد عملاء الماركة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية التي طرحت منها نسخة واحدة فقط للبيع.

وضمت القائمة، طراز Bugatti Veyron L'Or Blanc، الذي طرح بمحرك W16 بسعة 8 لترات ينتج قوة 987 حصانا، وبسرعة قصوى تصل إلى 253 ميلا في الساعة.





وطراز Lamborghini Aventador J الذي طرحت منه نسخة واحدة فقط، تعمل بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر ينتج قوة 650 حصانا، وتصل سرعته القصوى إلى 200 ميل في الساعة.





وطراز Pagani Zonda 760 RS الذي طرحت منه نسخة واحدة فقط، تعمل بمحرك V12 بسعة 7.3 لتر ينتج قوة 760 حصانا.





وضمت القائمة، طراز Ferrari 458 SP12 EC الذي طرحت منه نسخة واحدة فقط، تعمل بمحرك V8 ينتج قوة 562 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان.





وطراز TVR Speed 12 الذي طرحت منه نسخة واحدة فقط، تعمل بمحرك V12 بسعة 7.7 لتر، ينتج قوة 1000 حصان، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان، وتصل سرعته القصوى إلى 240 ميلا في الساعة.





وطراز Aston Martin Bulldog الذي طرحت منه نسخة واحدة فقط، تعمل بمحرك V8 بسعة 5.3 لتر، ينتج قوة 600 حصان، وتصل سرعته القصوى إلى 237 ميلا في الساعة.





وطراز Stoschek Lancia Stratos الذي طرحت منه نسخة واحدة فقط، تعمل بمحرك V8 بسعة 4.3 لتر، ينتج قوة 533 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.2 ثانية.



