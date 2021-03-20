تويوتا تحذر أمريكا من حظر محركات البنزين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عبّر رئيس تويوتا، أكيو تويودا، أكثر من مرة في الماضي عن انزعاجه من تسارع اليابان وبعض الدول الأوروبية لإصدار قوانين حظر محركات الاحتراق الداخلي خلال عقد أو اثنين من الآن، بسبب التكلفة الهائلة لتطوير المحركات والتقنيات الكهربائية، وضعف البنية التحتية في معظم الأسواق العالمية ضمن عوامل أخرى.

والآن علمنا أن تويوتا أرسلت رئيس قسم الطاقة والبحث البيئي، روبرت ويمر، لمجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع لإقناع المشرعين الأمريكيين بأن حظر محركات الاحتراق الداخلي لن يكون سهلاً أو عملياً لفترة مطولة.

حسب رويترز، أخبر ويمر لجنة قانونية في مجلس الشيوع الأمريكي بالتالي: “لتحقيق تقدم حقيقي في المجال الكهربائي، علينا التغلب على عقبات هائلة، منها البنية التحتية وتوافر البطاريات وتقبل المستهلكين، والتحكم في سعر السيارات الكهربائية”.

وأشار ويمر إلى أن أقل من 2% فقط من السيارات المباعة في أمريكا العام الماضي كانت سيارات كهربائية، ما يوضح أن الطريق لا يزال طويلاً قبل تبني شرائح سوقية واسعة من المستهلكين للمنتجات الجديدة.

ويُذكر أن تويوتا تجهز لتدشين سيارة كهربائية اختبارية جديدة لاحقاً هذا العام بتقنية البطاريات الصلبة الثورية التي تهدف لمضاعفة المدى الكهربائي الصافي للسيارات وتسريع عمليات الشحن لدقائق معدودة فقط، مع طرح الموديل الإنتاجي بحلول 2025.