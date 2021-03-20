سيارة نيسان صني تنضم لأسطول سيارات يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تحرص شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، وحفاظاً على ريادتها فهي تحدّث أسطولها باستمرار، ما دفعها لضم السيارة الاقتصادية نيسان صني الجديدة لأسطول سياراتها، ونستعرض فيما يلي أبرز مميزات السيارة.

تصميم السيارة

تأتي صني بتصميم ديناميكي مميز، مع شبك أمامي كرومي عريض على شكل حرف V ومصابيح أمامية LED، ومن الجانب حصلت على مرايا جانبية مع أضواء مؤشر مدمجة من نوع ليد ومقابض الأبواب من الكروم وشريط تزييني من الكروم، مع عاكس خلفي مدمج في المصد ومصابيح خلفية LED.

التقنيات والأمان والمميزات

تتمتع صني بداخلية عصرية ذات مستويات معقولة من عزل الضوضاء، مع شاشة بمقاس 7 بوصة لعر معلومات صغيرة الحجم وعجلة القيادة متعددة الاغراض، وفتحات مكيف الهواء للمقاعد الخلفية.

وتأتي السيدان اليابانية مع هيكلة صلبة وستة أكياس هوائية ونظام مكابح مانع للانغلاق بالإضافة إلي أنظمة أمان عديدة مثل التحكم في الثبات إلكترونياً (ESC)، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات (TPMS)، ونظام التحكم في مساعدة التشغيل على المرتفعات (HAC)، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، بالإضافة إلى كاميرا الرؤية الخلفية.

المحركات

تعتمد السيدان اليابانية على محرك بنزين سعة 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 118 حصان وعزم دوران 149 نيوتن متر بناقل CVT باستهلاك وقود 19.3 كيلومتر لكل لتر وخزان وقود 40 لتر.

هذا ويمكنك تأجير نيسان صني عبر موقع أو تطبيق يلو وذلك يتضمنه الدفع، الحجز، تنفيذ العقد عبر الخدمة الإلكترونية المتكاملة.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

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