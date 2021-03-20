أسعار ومواصفات سيارات "جيلي" و"جيتور" في مصر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم السوق المصرية خلال عام 2021 الجاري مجموعة متميزة من السيارات التابعة لماركتي جيلي وجيتور الصينيتين.

واستعرض موقع hatla2ee التكلفة الرسمية للموديلات المطروحة من الماركتين في تقرير يبرز مواصفاتها.

وبدأ الموقع بماركة جيلي، التي يطرح للسوق المصرية من موديلاتها، كل من موديل جيلي امجراند 7 الذي تتوفر منه فئة وحيدة هي فئة مانيوال / GLS NEW SHAPE TINTED GLASS 2019 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 189 ألف جنيه.





وطراز جيلي امبريال الذي تتوفر منه فئة وحيدة هي فئة أوتوماتيك / GL CVT 2019 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 276 ألفا و900 جنيه.





وطراز جيلي امجراند X7 الذي تتوفر منه فئة وحيدة هي فئة أتوماتيك/ تربو 2020 العاملة بمحرك بقوة 1300 سي سي تربو، وتكلفتها 309 آلاف و900 جنيه.





وفيما يخص ماركة "جيتور" الصينية، يتوفر منها بالسوق المصرية طراز وحيد للبيع هو طراز جيتور X70، وتُطرح منه فئتان، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك / COMFORT 2021 وتعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتتوفر بتكلفة 298 ألفا و800 جنيه.

والفئة الأعلى من هذا الطراز هي فئة أوتوماتيك / LUXURY 2021 العاملة بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتتوفر بتكلفة 337 ألفا و800 جنيه.



